Siyah-beyazlı kulüp, yeni forma sponsorunu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Siyah-beyazlılar, Arçelik ile 3 yıllık anlaşmayı duyurdu. Sponsorluk anlaşmasının 2024-25 sezonundan itibaren başlayacağı belirtildi.
Beşiktaş'ın sponsoru kim oldu, ne kadar ödenecek?
"Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için toplam 193.593.506 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır"