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Spor

Beşiktaş'ın yeni forma sponsoru Arçelik

Beşiktaş, Arçelik ile 3 yıllık forma sponsorluğu anlaşması imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlıların kasasına üç yıl sonunda toplam 193.593.506 Türk Lirası girecek.

18:41 - 8/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:55 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Anlaşma 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olacak.
Anlaşma 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olacak.

Siyah-beyazlı kulüp, yeni forma sponsorunu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.


Siyah-beyazlılar, Arçelik ile 3 yıllık anlaşmayı duyurdu. Sponsorluk anlaşmasının 2024-25 sezonundan itibaren başlayacağı belirtildi.


Beşiktaş'ın sponsoru kim oldu, ne kadar ödenecek?

Beşiktaş'tan yapılan KAP açıklaması şöyle:

"Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için toplam 193.593.506 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır"







#Beşiktaş
#Arçelik
#Trendyol Süper Lig
29 dakika önce
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