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Beşiktaş'ın yeni scout şefi belli oldu

Beşiktaş'ın yeni scout şefi belli oldu

17:551/03/2025, Cumartesi
G: 1/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Başkan Serdal Adalı - Scout şefi Eduard Graf
Başkan Serdal Adalı - Scout şefi Eduard Graf

Siyah-beyazlı kulüp, Eduard Graf'ın Futbol Teknik ve Scouting Direktörü olarak göreve getirildiğini açıkladı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Futbol Teknik ve Scouting Direktörlük görevine Eduard Graf'ın getirildiğini duyurdu.


Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün Futbol Teknik ve Scouting Direktörlüğüne, Borussia Dortmund kulübünde 12 sene boyunca Şef Scout olarak görev yapan Eduard Graf getirilmiştir. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkanımız Serdal Adalı ile bir araya gelen Eduard Graf, sözleşme imzalayarak görevine başlamıştır. Başkanımız Serdal Adalı, kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eduard Graf'a başarılar diledi."






#Beşiktaş
#Eduard Graf
#Trendyol Süper Lig

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