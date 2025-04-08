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Beşiktaş’ta Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş’ta Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

16:108/04/2025, Salı
AA
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Beşiktaş’ta Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş’ta Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Rams Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.


Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncuların 5'e 2 top kapma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.


Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı ekip, çalışmalarına 10 Nisan Perşembe günü yapacağı antrenmanla devam edecek.



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