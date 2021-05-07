Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde üç kritik eksik

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
Zirveyi yakından ilgilendiren kritik derbide siyah beyazlılar adına Vincent Aboubakar, Kevin N'Kodou ve Bernard Mensah
sakatlıkları nedeniyle görev alamayacak.
- Bu sezon ligde 26 karşılaşmaya çıkan Kamerunlu golcü 15 gol attı ve 5 asist yaptı. Aboubakar sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 11 maç kaçırdı. 29 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ın oynadığı son 8 lig maçın sadece 1'inde oynayabildi.
Beşiktaş adına son 4 lig maçında 4 gol kaydeden N'Koudou ise bu sezon 30 lig maçına çıktı. Fransız oyuncu 8 gol atıp, 4 asist kaydetti. 26 yaşındaki oyuncu 7 karşılaşmada forma giyemedi.