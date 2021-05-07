Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde üç kritik eksik

Dünya

Dünyaya düşmesi beklenen roket hakkında Çin'den açıklama: Herhangi bir zarara yol açma ihtimali düşük

Çin Uzay İstasyonu tarafından 29 Nisan'da uzaya fırlatılan ve kontrolden çıkan roketin parçalarının Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Fırlatmanın üzerinden bir haftadan geçtikten sonra Çin'den açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülünü uzaya taşıyan ve daha sonra kontrolden çıkan roketin dünyanın atmosferine girdiği anda yanarak parçalanacağını ve herhangi bir zarara yol açma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu bildirdi.