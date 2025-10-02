Beşiktaş'ta Galatasaray hazırlıkları sürüyor

Antrenmandan kare.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.
Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayacak.
