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Spor

Beşiktaş'tan Galatasaray'a sert cevap: Çok şımardılar

Siyah-beyazlı kulüp, Milot Rashica transferinin duyuru videosunun ardından yaşanan polemiklerle ilgili olarak Galatasaray Kulübü'nün açıklamasına cevap verdi.

15:33 . 17/08/2023 Perşembe
AA
Ahmet Nur Çebi - Dursun Özbek

Ahmet Nur Çebi - Dursun Özbek

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların gündem değiştirme çabasında olduğuna değinilerek, "Bırakın bu ucuz gündem değiştirme oyunlarını ve yakışıksız kabadayı söylemlerini. Dün Galatasaray camiasının, kulübümüzle ilgili yapmış olduğu açıklama yersiz, gereksiz ve hadsizdir. Futbol A takımımıza dahil ettiğimiz bir futbolcumuz için hazırlanan transfer videosunda hiçbir kasıt, art niyet ve ima amacı taşımayan bir sahneye takılarak olayı gündem değiştirmek adına kullanmak için yapılan bu açıklamadaki kabadayı ve tehdit dolu söylemlere pabuç bırakmayız" denildi.


Konunun, Galatasaray Kulübü'nün yetkililerine anlatılarak açıklığa kavuşturulduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:


"Vatan ve millet sevgimizin herkesten, her camiadan daha yukarıda olduğunu düşünüyoruz. Birlik ve beraberliğimiz ile ülkemizin menfaatlerinin her zaman futbol şovlarından çok uzakta olmasına gayret etmeyi yüce bir görev olarak biliriz. Bu konuda bizimle yarışamayacak olanları söylemlerine çok dikkat etmeleri konusunda son kez uyarıyoruz. Bahsi geçen konu hakkında ilgililer arasında gerçekleşen görüşmelerde konu açıklığa kavuşmasına rağmen camiasına şirin görünmek adına böyle hadsiz bir açıklama yapılmasının amacının; sadece gündem değiştirmek olduğunu biliyoruz. Son zamanlardaki transfer şovlarından şımardıkları görülen Galatasaray yönetimine son sözümüz; tehdit ve kabadayılık gibi söylemlerden uzak durmalarıdır. Camianızın bile kabul edemeyeceği bu yakışıksız tavrınızı ve şımarıklıklarınızı bir kenara bırakın. Aksi halde bu tavırlarınıza gereken cevabın, bir dahaki sefere misli ile olacağı konusunda ihtar ediyoruz. Bahsi geçen hain terör örgütünün adının bu olayda ne sebeple gündeme getirildiğini ve aklınıza neden geldiğini bilmemekle beraber, münferit bazı hain kişiler dışında yüzyıllık kulüplerimizin bu konular içinde olmayacağını söylemenize gerek olmadan biliyoruz. Galatasaray Kulübü'nün 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' minvalinden açıklamasında kin ve nefret tohumları eken ithamlarını bir kez daha kendilerine misliyle iade ettiğimizi ve kulübümüzün bir örneğini gördüğümüz böylesi ucuz tehditlere karşı sessiz kalmayacağını kamuoyunun huzurunda ifade ederiz."






#Beşiktaş
#Galatasaray
#Milot Rashica
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