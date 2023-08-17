Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a: Özür bekliyoruz

"Dün geceden beri çok üzgünüm. Galatasaray'ı bilmek, öğrenmek lazım. Bu ülkeye bilim insanları, devlet adamları yetiştirmiş ve Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerini öğretmiş kulüp Galatasaray. Ayrıca canını bu ülke için veren bir kurumdan bahsediyoruz. Galatasaray, Cumhuriyet'in yüzüdür. Böyle bir kurumu eli kanlı terör örgütü ile ilişkilendirmek, onunla iş birliği varmış gibi yorumlar yapmak, görüntüler paylaşmak, onunla yan yana getirmek, dünyanın en saçma işi. Bu büyük bir hadsizlik ve büyük bir gaf. Neden hala FETÖ'nün değirmenine su taşıyacak yakıştırmalar yaparak ülkeyi bölmeye, kutuplaştırmaya çalışıyorsunuz? Beşiktaş Kulübü'nden özür bekliyoruz. Beşiktaş'a, büyüklerine her zaman saygılıyız. Neden bu paylaşıma ihtiyaç duydunuz? Bundan ne fayda sağladınız? Beşiktaşlı yöneticilerine bunu soruyorum. Galatasaray camiası sakin olsun. Buna uymayın, prim vermeyin. Böyle bir paylaşım yaparak, Türkiye'yi bölmenin yeri ve zamanı değil. Kimsenin yanına yaptıklarını kâr bırakmayacağız. Buna sebep verenlerden hesabını soracağız. Daha önce başka bir kulüp de bize bir yakıştırma yapmıştı. Ona da cevap vermiştim ve bir benzetme yapmıştım. Cinayet mahalline ilk katil gelirmiş. Her iki olayı da buna benzetiyorum."