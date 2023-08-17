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Spor

Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a: Özür bekliyoruz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş'ın Milot Rashica transferinde yayımladığı video paylaşımına tepki göstererek, siyah-beyazlı kulüpten özür beklediklerini söyledi.

11:39 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ahmet Nur Çebi - Dursun Özbek

Ahmet Nur Çebi - Dursun Özbek

Başkan Dursun Özbek, futbol takımı forma ana sponsorluğunu içeren iş birliği anlaşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:


"Başka kulüplere benzemiyoruz"

"Galatasaray markasına son dönemde gösterilen ilgi çok değerli. Biz hedeflerimize ulaşmak için bizimle aynı hayalleri taşıyan markalarla iş birliği yapıyoruz. Galatasaray'ın kültüründe zorla yapılmış sponsorluklar yoktur. Bu hassasiyetle biz başka kulüplere benzemiyoruz."


"Nokta atışı transferlerimiz olacak"

"Transferde eksiklerimiz vardı, büyük bölümünü tamamladık. Bazı mevkilere nokta atışlarımız olacak. İsim vermem doğru olmaz. Galatasaray için çalışıyoruz. Taraftarlarımız, hiç endişe etmesinler. Çalışmalarımızı en kısa sürede bitirmenin peşindeyiz. Geçen sene olduğu gibi bu sene de en iyi takımı kurmanın peşindeyiz."


Tete'nin transferinde problem var mı?

"Konuyu hukukçularla konuştuk ve bu transferi yaptık. Çalışmalarımız devam ediyor. Tete transferinde risk görmedik. Tete, bizim oyuncumuz ve kısa sürede takıma katılacak."




Hakim Ziyech transferi

"Erden Timur konuyu takip ediyor. Olay çok taze, çok fazla detayı bilmiyorum. Biraz bekleyelim biz sizi bu konuda aydınlatırız."





Beşiktaş'ın paylaşımı hakkında

"Dün geceden beri çok üzgünüm. Galatasaray'ı bilmek, öğrenmek lazım. Bu ülkeye bilim insanları, devlet adamları yetiştirmiş ve Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerini öğretmiş kulüp Galatasaray. Ayrıca canını bu ülke için veren bir kurumdan bahsediyoruz. Galatasaray, Cumhuriyet'in yüzüdür. Böyle bir kurumu eli kanlı terör örgütü ile ilişkilendirmek, onunla iş birliği varmış gibi yorumlar yapmak, görüntüler paylaşmak, onunla yan yana getirmek, dünyanın en saçma işi. Bu büyük bir hadsizlik ve büyük bir gaf. Neden hala FETÖ'nün değirmenine su taşıyacak yakıştırmalar yaparak ülkeyi bölmeye, kutuplaştırmaya çalışıyorsunuz? Beşiktaş Kulübü'nden özür bekliyoruz. Beşiktaş'a, büyüklerine her zaman saygılıyız. Neden bu paylaşıma ihtiyaç duydunuz? Bundan ne fayda sağladınız? Beşiktaşlı yöneticilerine bunu soruyorum. Galatasaray camiası sakin olsun. Buna uymayın, prim vermeyin. Böyle bir paylaşım yaparak, Türkiye'yi bölmenin yeri ve zamanı değil. Kimsenin yanına yaptıklarını kâr bırakmayacağız. Buna sebep verenlerden hesabını soracağız. Daha önce başka bir kulüp de bize bir yakıştırma yapmıştı. Ona da cevap vermiştim ve bir benzetme yapmıştım. Cinayet mahalline ilk katil gelirmiş. Her iki olayı da buna benzetiyorum."


Beşiktaş'ın o paylaşımı:


#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Beşiktaş
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