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Spor

Zaniolo'nun yerine Ziyech

Galatasaray Zaniolo'nun ayrılığıyla oluşan boşluğu Hakim Ziyech'le dolduruyor. Londra'daki ilk sağlık kontrollerinde bir soruna rastlanmayan Faslı oyuncu, İstanbul'da tekrar kontrollerden geçirilerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Umut Yılmaz
09:40 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ziyech'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro.

Ziyech'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro.

Nicolo Zaniolo'yu Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya kiralayan Galatasaray, yıldız oyuncunun yerini Hakim Ziyech'le dolduruyor.


Daha önce transferi sakatlık sorunu nedeniyle gerçekleşmeyen Ziyech, Londra'da sağlık kontrollerinden geçirildi ve bir soruna rastlanmadı. 30 yaşındaki futbolcu, İstanbul'da da kontrollerden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.



Yıllık 4,5 milyon euro

Galatasaray, Hakim Ziyech transferi için İngiliz kulübü Chelsea'ye bonservis bedeli ödemeyecek. Sarı-kırmızılılara 3 senelik imza atacak Ziyech'in yıllık 4.5 milyon euro alacağı kaydedildi.


Faslı oyuncu, Chelsea'ye 107 maçta 14 gol ve 13 asistlik katkı sağladı. Fas Milli Takımı'nı Dünya Kupası'nda yarı finale taşıyan Hakim Ziyech, milli formayla çıktığı 54 maçta ise 20 kez fileleri havalandırdı.


Al Nassr'ın kapısından döndü

2022-2023 ara transfer döneminde PSG, yanlış belgeler nedeniyle transferi gerçekleşmemişti. Yıldız oyuncu ayrıca bu transfer döneminde Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr'ın kapısından dönmüştü.





#Galatasaray
#Hakim Ziyech
#Nicolo Zaniolo
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