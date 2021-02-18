Borussia Dortmund Sevilla karşısında geri döndü avantajı cebine koydu

Sevilla, 7. dakikada Suso'nun attığı golle 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Borussia Dortmund, 19. dakikada Mahmoud Dahoud, 27 ve 43. dakikalarda Erling Haaland'ın kaydettiği gollerle ilk devreyi 3-1 üstün bitirdi. Sevilla, 84. dakikada Luuk de Jong'un bulduğu golle farkı bire indirse de konuk takım mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Öte yandan Haaland, Borussia Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 10 gole ulaştı. Norveçli genç futbolcu, Bayern Münih'te 10 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran Roy Makaay'ı geçerek Şampiyonlar Ligi'nde bir takımla 10 gole en kısa sürede ulaşan oyuncu oldu. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 13. maçına çıkan Haaland, gol sayısını 18'e çıkardı.

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İki karşılaşmanın da rövanşı, 9 Mart'ta oynanacak.