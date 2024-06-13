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Spor

Borussia Dortmund'da Edin Terzic'le yollar ayrıldı

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Alman ekibi Borussia Dortmund, teknik direktör Edin Terzic ile yollarını ayırdı.

15:28 - 13/06/2024 Perşembe
AA
Edin Terzic
Edin Terzic

Almanya 1. Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund, teknik direktör Edin Terzic ile yollarını ayırdı.


Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki teknik adamın görevinden ayrılmak istediği ve yapılan görüşmenin ardından bu talebinin kabul edildiği belirtildi.

Borussia Dortmund ile 2021'de Almanya Kupası'nı kazanan Terzic, 2022-23 sezonunda lig şampiyonluğunu son haftada Bayern Münih'e kaptırdı. Deneyimli teknik adam yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Alman ekibi, Real Madrid'e 2-0 mağlup oldu.


Terzic, yaptığı açıklamada, "Borussia Dortmund'da yeni sezonda saha kenarında yeni birisinin olması gerektiğini düşünüyorum. Kulübe her zaman en iyisini diliyorum ve veda etmiyorum, tekrar görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.


#Borussia Dortmund
#Edin Terzic
#Şampiyonlar Ligi
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