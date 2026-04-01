Bosna-Hersek tarih yazdı: İtalya'yı devirip Dünya Kupası'na kaldılar

Tabakovic'in gol sonrası yaşadığı sevinç.
FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Bosna-Hersek rakibi İtalya'yı penaltılar sonucunda 4-1 mağlup ederek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Bosna-Hersek sahasında İtalya'yı konuk etti.
Uzatmalar sonucunda 1-1 biten mücadele penaltı atışlarına gitti. Bosna-Hersek rakibini 4-1 mağlup ederek 12 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
Son olarak Avrupa Şampiyonası'na da katılamayan İtalya, üst üste 3. defa Dünya Kupası'na gidemeyecek.
BOSNA HERSEK - İTALYA MAÇ ÖZETİ
