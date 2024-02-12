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Spor

Bosnalı Benjamin'in hayali gerçek oldu: Kadıköy'de maçı canlı izledi

Geçen yıl ülkemizde yaşanan depremden hemen sonra kendi başına Saraybosna sokaklarında çay satıp elde ettiği geliri Türkiye’ye, depremzedelere yardım olarak gönderen Benjamin'in hayali gerçek oldu. Benjamin’in en büyük hayali Edin Dzeko’nun da forma giydiği Fenerbahçe’nin bir maçını Kadıköy’de izlemekti. Benjamin Fenerbahçe - Alanyaspor maçını stadyumda canlı izledi.

00:09 - 12/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Bosnalı Benjamin Ülker Stadyumu'nda maçı canlı izledi.
Bosnalı Benjamin Ülker Stadyumu'nda maçı canlı izledi.

Bosna Hersek’ten 13 yaşındaki Benjamin Mehanovic asrın felaketi olarak adlandırılan ve geçen yıl ülkemizde yaşanan depremden hemen sonra kendi başına Saraybosna sokaklarında çay satıp elde ettiği geliri Türkiye’ye, depremzedelere yardım olarak gönderdi.


Benjamin’in en büyük hayali ise kendisi gibi Bosna Hersekli olan Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü golcüsü Edin Dzeko’nun da forma giydiği Fenerbahçe’nin bir maçını Kadıköy’de izlemekti.


Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da bu hayali depremin yıl dönümüne tekabül eden bu hafta, bu akşam gerçekleştirdi. Kendisini İstanbul’a getirip Kadıköy’de Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izlemesini sağladı.


Küçük Benjamin henüz 1 yaşındayken kucağında fotoğraf çekildiği Edin Dzeko’yu da canlı izleme fırsatı buldu.





#Fenerbahçe
#Edin Dzeko
#Alanyaspor
1 saat önce
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