Hızlı oyuncularını savunma arkasına koşturmaya çalıştırırken, top Fenerbahçe’ye geçtiğinde ve tempo arttığında ikinci bölgede yaptıkları çok sık fauller ile atakları kesmeye çalıştılar.

Bu da Alanyaspor’un henüz 5. dakikada iki sarı kart görmesine ve oyunun sık sık durmasına neden oldu. 12. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun çıkarken kaptırdığı topta hızlı hücuma çıkan Alanyaspor, Augusto’nun attığı golle 1-0 öne geçti.