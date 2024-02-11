Spor

Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile berabere kaldı |ÖZET

Trendyol Süper Lig 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin gollerini dakika 49' Dusan Tadic (P) ve 59' Edin Dzeko attı. Alanyaspor'un golleri ise dakika 12', 63' Loide Augusto (2) kaydetti. Fenerbahçe - Alanyaspor maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

21:00 - 11/02/2024 dimanche
Güncelleme: 21:24 - 11/02/2024 dimanche
Yeni Şafak
Fenerbahçe sahasında puan bıraktı.
Fenerbahçe sahasında puan bıraktı.

Fenerbahçe, Süper Lig 25. haftasında sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.


Sarı-lacivertlilerin gollerini dakika 49' Dusan Tadic (P) ve 59' Edin Dzeko attı. Alanyaspor'un gollerini ise dakika 12', 63' Loide Augusto kaydetti.


Fenerbahçe bu sonuçla birlikte puanını 64 yaparak ikinci sıraya geriledi. Alanyaspor ise 28 puanla 14. sıraya yükseldi.


Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ise evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.


FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇ SONUCU

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

Hızlı oyuncularını savunma arkasına koşturmaya çalıştırırken, top Fenerbahçe’ye geçtiğinde ve tempo arttığında ikinci bölgede yaptıkları çok sık fauller ile atakları kesmeye çalıştılar.

Bu da Alanyaspor’un henüz 5. dakikada iki sarı kart görmesine ve oyunun sık sık durmasına neden oldu. 12. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun çıkarken kaptırdığı topta hızlı hücuma çıkan Alanyaspor, Augusto’nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Bek bindirmelerinden de istediği verimi alamayan Fenerbahçe, orta sahada Fred’i aradı. 47. dakikada Djiku’nun yerde kalması ile Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Tadic eşitliği yakaladı: 1-1.

Oyunu rakip sahaya yığan sarı lacivertliler 59’da Dzeko ile 2-1 öne geçerken, 63’de Augusto skoru eşitledi: 2-2.

65. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdaki Dzeko ortasını ceza sahası içindeki Mert Müldür'e yaptı. Mert Müldür'ün sağ çaprazdan gelişine vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

76. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hadergjnonaj'ın şutunda kaleci Livakovic'ten seken topa hareketlenen Augusto'nun arka direkte boş kaleye yaptığı kafa vuruşu direkten auta çıktı.

77. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Krunic'in şutunu kaleci Ertuğrul kurtardı. Ertuğrul'dan seken topu İrfan Can Kahveci kafayla tamamlamak istedi. İrfan Can Kahveci'nin vuruşunu da kaleci Ertuğrul çıkardı.

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI


#Fenerbahçe
#Alanyaspor
#Trendyol Süper Lig
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