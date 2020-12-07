SÜPER LİG

Brezilyalı futbolcu Hulk Çin'den ayrıldı: İki takımdan birine imza atabilir

Brezilya Milli Takımı'nın golcü futbolcularından Hulk, Çin Süper Ligi takımlarından Şanghay SIPG'den ayrıldığını açıkladı. Hulk'un adı önceki transfer dönemlerinde Süper Lig devleriyle anılıyordu.

Haber Merkezi AA
Hulk

Hulk

Fotoğraf: ALY SONG

Şanghay SIPG ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek 34 yaşındaki forvet oyuncusu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kulübün taraftarları, yönetimi ve oyuncularına teşekkür etti.

Şanghay SIPG'nin 2016 yazında 55,8 milyon avro karşılığında transfer ettiği Hulk, 145 maçta 76 gol kaydetti.

Daha önce Porto ve Zenit kulüplerinde top koşturan Hulk, Brezilya Milli Takımı formasını ise 48 kez giydi.

Dış basın haberlerinde Hulk'un eski takımı Porto'ya ya da Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'a imza atabileceği iddia ediliyor.

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