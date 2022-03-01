Spor Burak Elmastan Gedson Fernandes mesajı "Luis Campos çalışıyor"
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Burak Elmas'tan Gedson Fernandes mesajı: "Luis Campos çalışıyor"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, katıldığı bir yayında sarı kırmızılıların gündemine yönelik açıklamalarda bulundu. Elmas, son günlerin en çok konuşulan ismi Gedson Fernandes ile ilgili taraftarlara çarpıcı mesajlar verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Elmastan Gedson Fernandes mesajı: Luis Campos çalışıyor
Galatasaray Başkanı Burak Elmas

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübün gündemine ilişkin mesajlar verdi. Haber Global ekranlarında açıklamalarda bulunan Elmas, Gedson Fernandes transferini yapmadıkları için pişman olmadığını söylerken taraftarlara da yeni sezon öncesinde transfer müjdesi verdi.

İşte Burak Elmas'ın açıklamalardan öne çıkanlar;

  • *"Fatih Terim hocamı Barcelona maçına direkt çağırmama ihtiyacı yok. Locası var. Böyle bir şeye gerek olursa çağırırım tabii. Neden çağırmayayım. Üyelerimizin başımızın üstünde yeri var"
  • *"Luis Campos, futbolda kuracağımız yeni stratejinin danışmanlığını yapacak. Birçok takımın peşinden koştuğu bir isimdi."
  • *"Gedson Fernandes'i transfer etmediğimiz için pişman değilim. Luis Campos şu anda bir liste oluşturuyor ve görüşmeler yapıyoruz. Bu konuyla ilgili haklılığımızı zaman gösterecek"
  • *"Galatasaray takımının kaptanlarından biri olarak daha fazla sorumluluk alabilirdi Arda. Hele ki şu anki hocası çok eleştirilirken o fotoğrafı koymayabilirdi. Doğru bulmadım. Arda'yı yıpratmamak lazım. İnsan kaybetmek çok kolay. Kariyer olarak bir noktaya geldi. Belki ilerleyen dönemlerde farklı pozisyonlarda olabilir."
  • *"Kendi ipimizi kendimiz keseriz gerekirse. Süper Lig TV kurulur. Süper Lig AŞ kurulmalı. Bu bir fırsattır"
  • *"Hedefimiz Türkiye'nin ilk borçsuz kulübü olmak."
  • *"Torrent sürecinde Pep Guardiola ile konuştum. Guardiola, 'Futbolda bir sorun varsa Torrent çözer' dedi."
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