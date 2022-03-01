Burak Elmas'tan Gedson Fernandes mesajı: "Luis Campos çalışıyor"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB ülkelerine çağrı: Ukrayna'nın üyeliği için gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile anlaşmaların imza töreninde açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın AB'ye üyelik talebi ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ülkelerine seslendi. "Ukrayna'nın üyeliği ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti lütfen Türkiye için de gösterin." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yoksa Türkiye'ye birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı gündeme alacaksınız?" ifadelerini kullandı.