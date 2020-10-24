Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılma nedenini açıkladı

Burak Yılmaz, Lille'in Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) yarın Nice ile oynayacağı karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Takım arkadaşlarına ve teknik ekibe teşekkür eden 35 yaşındaki futbolcu, "Üç aydır buradayım. Geldiğimden beri herkes bana çok yardımcı oldu ve kendimi evimde gibi hissetmem için ellerinden geleni yaptılar. İlk başlarda biraz zorlandım, çünkü Türkiye ile Fransa futbol olarak çok farklı. Ama bunu hemen atlattım ve şimdi kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'tan çok büyük miktarda alacağım vardı"





Transfer sürecini değerlendiren Burak, Beşiktaş'ta kaptanlık yaptığını ve ailesinin de İstanbul'da olduğunu belirterek, "İki senelik kontratım ve iyi bir hayatım vardı ama bu yaşta bir meydan okuma gerekti. Beni buna Luis Campos (Lille Sportif Direktörü) ikna etti. Beşiktaş'tan çok büyük miktarda alacağım vardı. Onlara kontrat olarak yük oluyordum ve ödemekte çok zorlanıyorlardı. O yüzden serbest olarak geldim" diye konuştu.

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a veda Fransa'nın Lille takımına transfer olan Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği ile oynanacak maçın çalışmasını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştiren Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, teknik direktör Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.Burak'ın teknik heyet ve futbolculara yönelik bir veda konuşması yaptığı, sonrasında ise tesislerden ayrıldığı öğrenildi.Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a vedaBeşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Burak Yılmaz'a veda etti. Yapılan paylaşımda, "Emeklerin için teşekkürler" ifadelerine yer verildi.Lille'in hocası Burak Yılmaz'ı açıkladıBurak Yılmaz, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı.Emeklerin için teşekkürler @yilmazburak17 pic.twitter.com/l5vQWQgQrm— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 24, 2020 Galeri: Milli Takım gibi Avrupa kulübü: Burak Yılmaz'ın ardından bir Türk futbolcuyu daha alıyorlar

"Hayatımda hep üst düzey oynadım"





"35 yaşında böyle bir maceraya atılmam insanlara sürpriz gelmiş olabilir" diyen Burak Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu zamana kadar hayatımda hep üst düzey oynadım, şu anda da böyle oynamaya devam ediyorum. Dünyada büyük yıldızlara baktığınız zaman hemen hemen yaşları benimle aynı. Yanlış anlaşılmak istemem, ben onlarla aynı seviyede değilim. Onlar bu yaşta hala üst düzeyde oynamayı öğrettiler. İyi yaşamakla, iyi yemek, iyi uyku ve iyi bir aileyle."

"Yusuf Yazıcı çok daha iyi olacak"

Lille'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag maçında "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı hakkında da konuşan Burak, "Sakatlık yaşamıştı ve çok iyi döndü. Öz güveni için tam da böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Çok daha iyi olacak" değerlendirmesinde bulundu.