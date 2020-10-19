Milli yıldızlarımız coştu, Lille farklı kazandı (ÖZET)

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, sahasında Lens'i 4-0 mağlup etti.

Gol perdesini Burak Yılmaz açtı

Pierre Mauroy Stadı'nda Lens'i ağırlayan Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın 11. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Son sözü Yusuf Yazıcı söyledi

Karşılaşmanın 47. dakikasında Jonathan Bamba ve 69. dakikasında Jonathan Ikone'nin golleriyle durumu 3-0 yapan Lille'de perdeyi 79. dakikada Yusuf Yazıcı kapadı.

Bamba'nın attığı golde asisti Mehmet Zeki Çelik kaydetti.

Lille bu galibiyetle puanını 17'ye çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Lens ise 13 puanda kaldı.

Lille-Lens maç özeti ve gollerini izlemek için tıklayın



