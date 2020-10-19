LİGUE 1

Lille Lens maç özeti : Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın gollerini izle

Milli yıldızlarımız coştu, Lille farklı kazandı (ÖZET)

Ligue 1'de sahasında Lens'i konuk eden Lille, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın gol, Zeki Çelik'in ise asist yaptığı mücadeleyi 4-0 kazandı. Milli futbolcularımızın yıldızlaştığı maçın gollerine ve özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Burak Yılmaz'ın takım arkadaşlarıyla yaşadığı gol sevinci

Burak Yılmaz'ın takım arkadaşlarıyla yaşadığı gol sevinci

Fotoğraf: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, sahasında Lens'i 4-0 mağlup etti.

Gol perdesini Burak Yılmaz açtı

Pierre Mauroy Stadı'nda Lens'i ağırlayan Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın 11. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Son sözü Yusuf Yazıcı söyledi

Karşılaşmanın 47. dakikasında Jonathan Bamba ve 69. dakikasında Jonathan Ikone'nin golleriyle durumu 3-0 yapan Lille'de perdeyi 79. dakikada Yusuf Yazıcı kapadı.

Bamba'nın attığı golde asisti Mehmet Zeki Çelik kaydetti.

  • Lille bu galibiyetle puanını 17'ye çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Lens ise 13 puanda kaldı.

Lille-Lens maç özeti ve gollerini izlemek için tıklayın


Ronaldo'suz Juventus deplasmanda takıldı
Ronaldo'suz Juventus deplasmanda takıldı

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 4. haftasında Juventus, Crotone ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.Crotone'da oynanan maçta, ev sahibi takım 12. dakikada Simy’nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.Juventus, bu gole 21. dakikada İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile yanı verdi maçta yeniden dengeyi sağladı: 1-1.Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.İkinci yarıda iki takım da pozisyonlar bulsa da mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve iki ekip de 1'er puana razı oldu. Juventus, puanını 8'e çıkartarak, 4. sırada kaldı. Crotone ise bu beraberlikle bu sezonki ilk puanını Juventus karşısında almış oldu.İlk maçında kırmızı kart gördüJuventus'un yeni transferlerinden Federico Chiesa da ilk kez siyah-beyazlı formayı giydiği maçta 60. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Merih 90 dakika oynadıJuventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral da ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakikada sahada kaldı.Siyah-beyazlı takımın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Kovid-19 olması sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.Crotone-Juventus maç özetini izlemek için tıklayınCristiano Ronaldo en çok zorlandığı defansı seçti: Nefes almana bile izin vermezdiMilano derbisinde kazanan Milan oldu (ÖZET)Enes Ünal'lı Getafe Barcelona'yı devirdi

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