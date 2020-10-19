Lille Lens maç özeti : Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın gollerini izle
Milli yıldızlarımız coştu, Lille farklı kazandı (ÖZET)
Ligue 1'de sahasında Lens'i konuk eden Lille, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın gol, Zeki Çelik'in ise asist yaptığı mücadeleyi 4-0 kazandı. Milli futbolcularımızın yıldızlaştığı maçın gollerine ve özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Haber MerkeziAA
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, sahasında Lens'i 4-0 mağlup etti.
Gol perdesini Burak Yılmaz açtı
Pierre Mauroy Stadı'nda Lens'i ağırlayan Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın 11. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Son sözü Yusuf Yazıcı söyledi
Karşılaşmanın 47. dakikasında Jonathan Bamba ve 69. dakikasında Jonathan Ikone'nin golleriyle durumu 3-0 yapan Lille'de perdeyi 79. dakikada Yusuf Yazıcı kapadı.
Bamba'nın attığı golde asisti Mehmet Zeki Çelik kaydetti.
Lille bu galibiyetle puanını 17'ye çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Lens ise 13 puanda kaldı.
Yorum