Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Burak Yılmaz'dan istifa çağrısına olay yanıt: Kaale almıyorum

Burak Yılmaz'dan istifa çağrısına olay yanıt: Kaale almıyorum

16:508/03/2026, dimanche
G: 8/03/2026, dimanche
Yeni Şafak
Sonraki haber
Burak Yılmaz
Burak Yılmaz

Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK sahasında ağırladığı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası taraftarın istifa çağrısında bulunduğu Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, dikkat çeken bir yanıt verdi.

Gaziantep FK'da teknik direktör Burak Yılmaz, Fatih Karagümrük maçı sonrası taraftarın 'istifa' çağrısına çarpıcı bir yanıt verdi.

Burak Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"Konuşmuş olmak için konuşanlara da cevap veremem. Her sene son anda kümede kalan takım çok rahat durumdayken istifayı kaale almam. Taraftarı değil, ben bu düşünceyi kaale almıyorum. Çok iyi giderken, herkes bana 'Avrupa' diyordu, ben 'ayaklarımız yere bassın' dedim. Şimdi kötü gidiyoruz, sakin olun bunu da toparlayacak olan bizleriz. Bu maça taraftar gelsin diye çok kişiyi çağırdım ama gelmediler. Tekrar söylüyorum, ben taraftara küfür edecek bir adam değilim."

"Ahlar vahlar çekecek bir durum değil. Ama tabii ki de bir sıkıntılı sürecin içindeyiz. Bunu da biz toparlayacağız, oyuncularımızla, taraftarımızla birlikte toparlayacağız. Çok fazla kötü bir durum görmüyorum."

"Cuma günü Antalya maçı var, kazanmak için sahada olacağız. Kazanamazsak da kaybetmek istemiyoruz. Ardından Fenerbahçe maçı var. Sonra da bir izin var. O izin bize çok iyi gelecektir. Çünkü biz çok sorunlar yaşadık. Yine de birbirimizden kopmuyoruz, inanıyoruz. "

"Yayıncı kuruluşa teessüf ederim"

Maç esnasında yayıncı kuruluşun ekranına yansıyan bir görüntü nedeniyle sosyal medyada hakkında yapılan "taraftara hakaret etti" söylemlerine yanıt veren Yılmaz, "Ben taraftara böyle bir kötü söz söyleyecek bir adam olsaydım Fenerbahçe maçı sonrası onların mutsuzluğunu paylaşmazdım. Yayıncı kuruluşu tebrik ederim böyle bir şey yapmışlar. Bu kulübün sahibi taraftarıdır, öyle bir terbiyesizlik yapmam. Ağzımdan öyle bir şey çıkmışsa bu taraftara değildir. Yayıncı kuruluşa teessüf ederim, çok enteresan olmuş. Pozisyonları vermiyorlar, geç veriyorlar, bizim üzerimize böyle şeyler yapıyorlar." ifadelerini kullandı.



#Burak Yılmaz
#Gaziantep FK
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul’da bugün iftar saat kaçta? 8 Mart 2026 İstanbul akşam ezanı vakti