SÜPER LİG

Flaş... Bursaspor Furkan Özçal ile yollarını ayırdı

Bursaspor Furkan Özçal ile yollarını ayırdı

Bursaspor'da Serdar Aziz'in Galatasaray'a transferi karşılığında kadroya katılan ve sakatlığı sebebiyle hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Furkan Özçal ile yollar ayrıldı.

Haber Merkezi IHA
Bursaspor'da forma şansı bulamayan Furkan Özçal aldığı kilolarla gündeme gelmişti.

Bursaspor'da forma şansı bulamayan Furkan Özçal aldığı kilolarla gündeme gelmişti.

Fotoğraf: IHA

Bursaspor'da geçen sezon başında Galatasaray'a transfer olan Serdar Aziz'in karşılığında Sercan Yıldırım ve Bilal Kısa ile birlikte yeşil-beyazlı renklere dahil olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Özçal, sakatlığı sebebiyle hiçbir resmi maçta forma giyemedi.

Galatasaray'dan kiralık olarak forma giydiği Kayserispor'da geçirdiği başarılı bir sezonun ardından Bursaspor'a transfer edilen ve yalnızca geçen sezon başında 21 Temmuz 2016 tarihinde Mlada Boleslav ile oynanan hazırlık maçında 30 dakika forma giyebilen Özçal, ardından 11 Ağustos 2016 tarihinde ağrıları sebebiyle idmanı yarıda bırakmış ve sakatlığının ciddi olduğu anlaşılmıştı.
Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Sakatlığı sebebiyle yeşil-beyazlı takımda hiçbir resmi maçta forma giyemeyen ve Bursaspor'dan yıllık 725 bin euro kazanan Furkan Özçal'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Bursaspor idmanında şoke eden görüntü
Bursaspor idmanında şoke eden görüntü

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.Furkan Özçal'ın görüntüsü şaşkına çevirdiYeşil-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Furkan Özçal ve Ertuğrul Ersoy, fizyoterapist İlker Arıbaş eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.2016-2017 sezonu başında Galatasaray'dan transfer edilen Furkan Özçal'ın idmandaki aşırı kilolu hali ise şaşkınlığa neden oldu.

Furkan Özçal'ın futbol hayatı bitiyordu
Furkan Özçal'ın futbol hayatı bitiyordu

Geçen sezon başında Galatasaray’a transfer olan Serdar Aziz’in karşılığında Sercan Yıldırım ve Bilal Kısa ile birlikte yeşil-beyazlı renklere dahil olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Özçal, sakatlığı sebebiyle hiçbir resmi maçta forma giyemedi. Galatasaray’dan kiralık olarak forma giydiği Kayserispor'da geçirdiği başarılı bir sezonun ardından Bursaspor’a transfer edilen ve yalnızca geçen sezon başında 21 Temmuz 2016 tarihinde Mlada Boleslav ile oynanan hazırlık maçında 30 dakika forma giyebilen Özçal, ardından 11 Ağustos 2016 tarihinde ağrıları sebebiyle idmanı yarıda bırakmıştı. Yanlış teşhis konuldu27 yaşındaki orta saha oyuncusuna çekilen MR’ın ardından eski kulüp doktoru tarafından ‘Snapping Hip’ (Kalçada kopma hissi) teşhisi konulurken, 7 Ekim 2016 tarihine kadar tedavi olan Özçal’a daha sonra konulan teşhisin yanlış olduğu anlaşıldı. Sakatlığının ‘Labrum yırtığı’ olduğu anlaşılan deneyimli orta saha oyuncusunun ameliyat olması gerektiğine karar verildi. Furkan Özçal'a ise ameliyatının başarılı geçmemesi durumunda ise futbol hayatının tehlikeye gireceği iletildi.Aşırı yüklenmeden dolayı kemik ödemi oluştu10 Kasım 2016’da Almanya’da iyi bir ameliyat geçiren ve tedavisini orada sürdüren Furkan, 26 Ocak’ta yeniden Bursa’ya döndü. Ardından yanlış güçlendirme programı uygulandığı öne sürülen Özçal’da aşırı yüklenmeden dolayı kemik ödemi oluştu. 1 ay sonra takımla idmanlara başlıyorYaşadığı sakatlığı sebebiyle kullandığı iğnelerin yan etkisi sonucu kiloları artan Furkan Özçal, taraftarların tepkisini çekmişti. Takımdan ayrı olarak salonda ve sahada güçlendirme çalışmalarına devam eden Furkan’ın Akhisar Belediyespor ile oynanacak lig maçının ardından idmanların ilk bölümünde takıma dahil olabileceği kaydedildi. Gelecek ay ise milli maçlar sebebiyle lige verilecek arada takımla çalışmalara başlayacağı bildirilen deneyimli ismin, yakın çevresine futbola dönmek için sabırsızlandığını ve kısa sürede eski formunu yakalayarak takıma katkı sağlamak istediğini söylediği öğrenildi.Yıllık ücretinden 250 bin Euro indirim yaptıÖte yandan Furkan’ın Başkan Ali Ay ile yaptığı görüşmede, sakatlığı sebebiyle forma giymediği için kendisinden istenen 250 bin Euro’luk indirim teklifini kabul ettiği bildirildi.Allahım utandırma 🐊 pic.twitter.com/ysQ4pfLdxa

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