Bursaspor Furkan Özçal ile yollarını ayırdı

Bursaspor'da geçen sezon başında Galatasaray'a transfer olan Serdar Aziz'in karşılığında Sercan Yıldırım ve Bilal Kısa ile birlikte yeşil-beyazlı renklere dahil olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Özçal, sakatlığı sebebiyle hiçbir resmi maçta forma giyemedi.

Galatasaray'dan kiralık olarak forma giydiği Kayserispor'da geçirdiği başarılı bir sezonun ardından Bursaspor'a transfer edilen ve yalnızca geçen sezon başında 21 Temmuz 2016 tarihinde Mlada Boleslav ile oynanan hazırlık maçında 30 dakika forma giyebilen Özçal, ardından 11 Ağustos 2016 tarihinde ağrıları sebebiyle idmanı yarıda bırakmış ve sakatlığının ciddi olduğu anlaşılmıştı.

Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Sakatlığı sebebiyle yeşil-beyazlı takımda hiçbir resmi maçta forma giyemeyen ve Bursaspor'dan yıllık 725 bin euro kazanan Furkan Özçal'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Bursaspor idmanında şoke eden görüntü Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.Furkan Özçal'ın görüntüsü şaşkına çevirdiYeşil-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Furkan Özçal ve Ertuğrul Ersoy, fizyoterapist İlker Arıbaş eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.2016-2017 sezonu başında Galatasaray'dan transfer edilen Furkan Özçal'ın idmandaki aşırı kilolu hali ise şaşkınlığa neden oldu.