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Spor

Büyükekşi suçu yine özel kalemine mi atacak?

Türk futbolunun başında bulunan Mehmet Büyükekşi'nin yönetimi artık büyük tartışma konusu. Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizinin baş sorumlusu olarak görülen Büyükekşi'nin yaşananların ardından makamında kalması mümkün görünmüyor. Gündemde ise Büyükekşi’nin ByLock yüklü telefonunu özel kaleminin kullandığına dair savunması var. Türk futbolunu soktuğu krizin ideolojik çatışmaya dönüşmesini seyreden ve provakasyonların zeminini hazırlayan Büyükekşi, bu kez tüm sorumluluğu TFF'deki özel kalemine mi atacak?

14:10 - 30/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 14:46 - 30/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Riyad'da planlanan Süper Kupa mücadelesi takımların sahaya pankart ve Atatürk tişörtüyle çıkmak istemesi nedeniyle oynanamadı. Suudi yetkililer, Türkiye Futbol Federasyonu'yla yapılan protokolün dışında hiçbir şeye müsaade edilmeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine takımlar maça çıkmama kararı aldı ve mücadele ertelendi.


Yaşanan krizin baş sorumlusu olarak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi görülüyor. İmzalanan protokole rağmen süreci yönetemeyen Büyükekşi, ideolojik çatışmalara dönüşen ve büyük provokasyonlara neden olacak krize zemin hazırladı. Türk futbol kamuoyu Mehmet Büyükekşi'nin istifa etmesini talep ediyor.



Bylock iddiaları

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin adı ByLock iddialarıyla da gündeme gelmişti. Telefonunda FETÖ'nün gizli mesajlaşma programı tespit edilen Büyükekşi, suçu özel kalemine atmıştı. Büyükekşi konuyla ilgili iki telefonundan sadece birinde ByLock tespit edildiğini ve özel kaleminin kullandığını söylemişti. Kamuoyu şimdi, kupa finali krizinde Büyükekşi’nin suçu kime atacağını merak ediyor.




Artık yeter!

Büyükekşi yönetiminden kimse memnun değil. Büyükekşi, daha önce de kulüplere hakem konusunda sözler vermiş ve ancak yerine getirmemişti. Hakem Halil Umut Meler'e saldırıya kadar varan süreçte Türk futbolu ağrı bir yara aldı ancak Büyükekşi ve yönetimi koltuklarında oturmaya devam etti.


Ankaragücü Başkanı Faruk Koca sahaya girerek Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.







#Türkiye Futbol Federasyonu
#Mehmet Büyükekşi
#Süper Kupa
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