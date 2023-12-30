Büyükekşi suçu yine özel kalemine mi atacak?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Riyad'da planlanan Süper Kupa mücadelesi takımların sahaya pankart ve Atatürk tişörtüyle çıkmak istemesi nedeniyle oynanamadı. Suudi yetkililer, Türkiye Futbol Federasyonu'yla yapılan protokolün dışında hiçbir şeye müsaade edilmeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine takımlar maça çıkmama kararı aldı ve mücadele ertelendi.





Yaşanan krizin baş sorumlusu olarak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi görülüyor. İmzalanan protokole rağmen süreci yönetemeyen Büyükekşi, ideolojik çatışmalara dönüşen ve büyük provokasyonlara neden olacak krize zemin hazırladı. Türk futbol kamuoyu Mehmet Büyükekşi'nin istifa etmesini talep ediyor.









Bylock iddiaları





TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin adı ByLock iddialarıyla da gündeme gelmişti. Telefonunda FETÖ'nün gizli mesajlaşma programı tespit edilen Büyükekşi, suçu özel kalemine atmıştı. Büyükekşi konuyla ilgili iki telefonundan sadece birinde ByLock tespit edildiğini ve özel kaleminin kullandığını söylemişti. Kamuoyu şimdi, kupa finali krizinde Büyükekşi’nin suçu kime atacağını merak ediyor.













Artık yeter!





Büyükekşi yönetiminden kimse memnun değil. Büyükekşi, daha önce de kulüplere hakem konusunda sözler vermiş ve ancak yerine getirmemişti. Hakem Halil Umut Meler'e saldırıya kadar varan süreçte Türk futbolu ağrı bir yara aldı ancak Büyükekşi ve yönetimi koltuklarında oturmaya devam etti.





Ankaragücü Başkanı Faruk Koca sahaya girerek Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.



























