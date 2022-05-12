Spor Çağdaş Atan Samsunsporla el sıkıştı
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Çağdaş Atan Samsunspor'la el sıkıştı

1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı.

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Haber Merkezi AA
Çağdaş Atan Samsunsporla el sıkıştı
Çağdaş Atan son olarak Alanyaspor'u çalıştırmıştı.

Samsunspor Kulüp Başkan Vekili Veysel Bilen, Fuat Çapa'nın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışını sürdürdüklerini söyledi.

Samsunspor'u Süper Lig'e taşıyacak bir teknik direktör aradıklarını vurgulayan Bilen, "Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardık. Aramızda çok küçük pürüzler kaldı. Bugün veya yarın o pürüzleri giderip resmi sözleşmeyi imzalamayı hedefliyoruz" dedi.

Bilen, Çağdaş Atan ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladıklarını kaydetti.

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