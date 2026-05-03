Can Öncü Macaristan'da haftayı çifte podyumla tamamladı

Balatonfökajar'daki 4,1 kilometrelik Balaton Park'ta, 18 tur üzerinden yapılan yarışların ikincisi de sona erdi. Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan Can, üçüncü cepten başladığı mücadelenin ilk turunda liderliğe yükseldi.

Son bölümde liderlik mücadelesini kazanan şampiyona lideri İspanyol Albert Arenas, damalı bayrağı ilk sırada gördü. Can Öncü 2'nci, İspanyol Roberto Garcia ise 3'üncü sırayı elde etti. Böylece podyumda üç Yamaha sürücüsü yer aldı.