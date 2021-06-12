Spor Caner Erkinden milli maç sonrası olay beğeni Tepki yağdı
FUTBOL FUTBOL

Caner Erkin'den milli maç sonrası olay beğeni: Tepki yağdı

EURO 2020 kadrosuna davet edilmeyen Caner Erkin, Türkiye-İtalya maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı beğeniyle gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Caner Erkinden milli maç sonrası olay beğeni: Tepki yağdı
Caner Erkin 59 kez A Milli Takım formasıyla maça çıktı.

A Milli Takımımızın EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olduğu maçında ardından Caner Erkin, sosyal medya hesabından dikkati çeken bir harekete imza attı.

Ay-yıldızlı kadroya davet edilmeyen 32 yaşındaki sol bek, "Umut Meraş, Caner Erkin’in ayakkabılarını taşır" ifadelerinin yer aldığı bir yorumu beğendi.

Caner'in bu hamlesi sosyal medyada tepki çekti. Tecrübeli futbolcunun daha sonra bu beğeniyi kaldırdığı görüldü.

  • Caner Erkin geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 9 asist kaydetmişti. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, defansif yönü zayıf olması nedeniyle Caner'i EURO 2020 kadrosuna almadığını açıklamıştı.

İşte Caner Erkin'in milli maçın ardından yaptığı beğeni;

Türkiye-İtalya maçının günah keçisi ilan edilmeye çalışılan Uğurcan Çakır Avrupalıların gözdesi oldu
SPOR
Türkiye-İtalya maçının günah keçisi ilan edilmeye çalışılan Uğurcan Çakır Avrupalıların gözdesi oldu

Abone Ol Google News
Kastamonuda film gibi olay

Kastamonu'da film gibi olay

Camiden anons yaptırıp köylüleri kandırmışlar.
Kanamaya neden olabilir

Kanamaya neden olabilir

​Kan sulandırıcı kullananlar kiraz tüketirken dikkat.
Yılmaz Erbek Apartmanı depremde göz göre göre yıkılmış: Yetersiz denetim, işçilik hatası, eksik malzeme

38 noktada çalışmalar sürüyor.

​İsrail ve İsveç firmaları Türkiye'ye satışları durdurdu.

Sağlıklı ve Lüks Nişantaşı'nda yükseliyor!

Sağlıklı ve Lüks Nişantaşı'nda yükseliyor!

​Dap Yapı'dan Sağlıklı Evler

​Beş terörist daha etkisiz hale getirildi.

Koca: Bu sabahtan itibaren randevu alabilecekler

​Eriksen'in kalbinin durduğu sırada soğukkanlılıkla müdahalede bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.