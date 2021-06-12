Caner Erkin'den milli maç sonrası olay beğeni: Tepki yağdı

Caner Erkin 59 kez A Milli Takım formasıyla maça çıktı.

A Milli Takımımızın EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olduğu maçında ardından Caner Erkin, sosyal medya hesabından dikkati çeken bir harekete imza attı.

Ay-yıldızlı kadroya davet edilmeyen 32 yaşındaki sol bek, "Umut Meraş, Caner Erkin’in ayakkabılarını taşır" ifadelerinin yer aldığı bir yorumu beğendi.

Caner'in bu hamlesi sosyal medyada tepki çekti. Tecrübeli futbolcunun daha sonra bu beğeniyi kaldırdığı görüldü.

Caner Erkin geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 9 asist kaydetmişti. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, defansif yönü zayıf olması nedeniyle Caner'i EURO 2020 kadrosuna almadığını açıklamıştı.

İşte Caner Erkin'in milli maçın ardından yaptığı beğeni;