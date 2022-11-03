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Dinamo Kiev - Fenerbahçe (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak. Rusya - Ukrayna savaşı sebebiyle Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 23:00'te başlayacak maçın canlı anlatımını ve önemli gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI ANLATIM: Dinamo Kiev - Fenerbahçe: İlk 11ler belli oldu
​Dinamo Kiev - Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi B Grubu son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak. Rusya - Ukrayna savaşı sebebiyle Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 23:00'te başlayacak maçın canlı anlatımını ve önemli gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı TSİ 23:00'te başlayacak. Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Duje Strukan yönetecek. Mücadele Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Üyeliği bulunmayan kullanıcılar ise Yeni Şafak Spor'un Canlı Skor sayfasından canlı anlatımı takip edebilecek.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler

  • Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko, Garmash, Sydorchuk, Tsygankov, Buyalsky, Kabaiev, Vanat.
  • Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, İsmail, Lincoln, İrfan Can, Batshuayi, Valencia
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