Dinamo Kiev - Fenerbahçe (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak. Rusya - Ukrayna savaşı sebebiyle Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 23:00'te başlayacak maçın canlı anlatımını ve önemli gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz.
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı TSİ 23:00'te başlayacak. Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Duje Strukan yönetecek. Mücadele Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Üyeliği bulunmayan kullanıcılar ise Yeni Şafak Spor'un Canlı Skor sayfasından canlı anlatımı takip edebilecek.
Dinamo Kiev - Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler
- Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko, Garmash, Sydorchuk, Tsygankov, Buyalsky, Kabaiev, Vanat.
- Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, İsmail, Lincoln, İrfan Can, Batshuayi, Valencia