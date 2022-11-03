Slavia Prag - Sivasspor (CANLI)

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu altıncı ve son maçında temsilcimiz Sivasspor, Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk oluyor. Sivas ekibi, gruptan çıkmayı garantilemesine rağmen liderlik için mücadele edecek. TSİ 20:45'te başlayacak müsabakanın canlı anlatımını ve önemli gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz.

Eden Arena'da oynanacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'na bağlı hakem Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Grega Kordez yapacak.

Slavia Prag - Sivasspor maçı hangi kanalda? Sivasspor maç izle

Slavia Prag - Sivasspor mücadelesi TV8.5 ekranlarından ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Sivasspor'un gruptaki maç performansı

Sivasspor, Slavia Prag'la oynadığı ilk maçta 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda ise CFR Cluj'u 1-0 yenen temsilcimiz, evinde ağırladığı Ballkani'ye ise 4-3 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde Cluj'u ise 3-0 yenmeyi başarmıştı.

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Slavia Prag - Sivasspor muhtemel ilk 11'ler