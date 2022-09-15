Başakşehir - Fiorentina (CANLI)

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında Serie A ekiplerinden Fiorentina'yı konuk ediyor. Peki Başakşehir - Fiorentina maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak kritik maç saat 22:00'da başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek. Turuncu-lacivertli ekipte antrenman eksiği bulunan Mesut Özil'in durumu maç saati netlik kazanacak. Grupta oynadığı ilk maçta konuk olduğu İskoç ekibi Hearts'ı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 3 puanla lider durumda bulunuyor. İlk maçında sahasında Letonya ekibi RFS ile 1-1 berabere kalan Fiorentina ise 1 puana sahip. A Grubu'nun diğer maçında ise RFS ile Hearts karşı karşıya gelecek. Letonya'daki mücadele de TSİ 22.00'de başlayacak.

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Başakşehir - Fiorentina maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Medipol Başakşehir - Fiorentina maçı saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma TV8.5 ekranlarından şifresiz olarak canlı olarak yayınlanacak.

İlk 11'ler belli oldu

Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali, Aleksic, Biglia, Berkay, Serdar, Mounir, Okaka.