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CANLI | Beşiktaş-Şanlıurfaspor

Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Beşiktaş evinde Şanlıurfaspor'u konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI | Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçı canlı izle, kaç kaç?
CANLI | Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçı canlı izle, kaç kaç?

Türkiye Kupası'nda son 16 turu öncesi 5. tur karşılaşmaları oynanıyor. Bu akşam saat 21.00'de Beşiktaş, evinde Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

A Spor'dan canlı yayınlanacak maçı hakem Burak Pakkan yönetecek. Yardımcılıklarını Emrah Ünal ile Anıl Usta yapacak.

Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçı 11'leri belli oldu

  • Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Emrecan, Umut, Atiba, Redmond, Salih, Dele, Muleka, Cenk
  • Şanlıurfaspor: Aydın, Seyit, Abdulsamet, Mehmet, Mehmet Kurt, Barış, Erkam, Behlül, Bünyamin, Mert, Kemal

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