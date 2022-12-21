CANLI | Beşiktaş-Şanlıurfaspor

Türkiye Kupası'nda son 16 turu öncesi 5. tur karşılaşmaları oynanıyor. Bu akşam saat 21.00'de Beşiktaş, evinde Şanlıurfaspor'u konuk edecek.
A Spor'dan canlı yayınlanacak maçı hakem Burak Pakkan yönetecek. Yardımcılıklarını Emrah Ünal ile Anıl Usta yapacak.
Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçı 11'leri belli oldu
- Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Emrecan, Umut, Atiba, Redmond, Salih, Dele, Muleka, Cenk
- Şanlıurfaspor: Aydın, Seyit, Abdulsamet, Mehmet, Mehmet Kurt, Barış, Erkam, Behlül, Bünyamin, Mert, Kemal