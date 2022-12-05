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CANLI | Brezilya - Güney Kore

Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Güney Kore karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın canlı anlatımına ve detaylarına haberimizin içinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı: Brezilya - Güney Kore maçı kaç kaç?
CANLI | Brezilya-Güney Kore

Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Güney Kore saat 22.00'de Stadyum 974'te karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ve Cyril Gringore yapacak.

  • Karşılaşmanın galibi çeyrek finalde Hırvatistan ile mücadele edecek.

Güney Kore ile oynadığı yedi maçın altısından galip ayrılan Brezilya, Haziran ayındaki son karşılaşmayı 5-1'lik skorla kazanmıştı.

Brezilya-Güney Kore maçı 11'leri belli oldu:

  • Brezilya: Alisson, Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo, Paqueta, Casemiro, Raphinha, Neymar, Vinicius, Richarlison.
  • Güney Kore: Seung-Gyu, Jin-Su, Min-Jae, Woo-Young, Moon-Hwan, Young-Gwon, Hwang, Jae-Sung, Hwang Hee-Chan, Cho Gue-Sung, Son.

ÖZET | Japonya-Hırvatistan: 2-4
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ÖZET | Japonya-Hırvatistan: 2-4
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