CANLI | Brezilya - Güney Kore

Dünya

Sudan'da siyasi krizi sonlandıracak 'çerçeve anlaşma' imzalandı

Ordu yönetiminde bulunan, bir yılı aşkın süredir siyasi krizin yaşandığı Sudan'da asker ile siviller arasında yeni geçiş dönemini başlatacak, sivil hükümet ve demokratik seçimlerin yolunu açacak "çerçeve anlaşma", uluslararası ve bölgesel katılımla başkent Hartum’da imzalandı.