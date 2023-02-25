Cristiano Ronaldo
Suudi Arabistan Pro Lig'in 18. haftasında Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Damac deplasmanına konuk oluyor. Saat 18.30'da başlayacak karşılaşma TVNET'ten naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Khaled Al Teris yönetecek.
#Al Nassr
#Damac
#Suudi Arabistan Pro Ligi
39 dakika önce
CANLI | Damac-Al Nassr
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