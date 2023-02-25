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Spor

CANLI | Damac-Al Nassr

Suudi Arabistan Pro Lig'in 18. haftasında Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Damac ile karşı karşıya geliyor. Mücadele TVNET ekranlarından naklen yayınlnacak. Damac-Al Nassr karşılaşmasının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

17:44 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Suudi Arabistan Pro Lig'in 18. haftasında Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Damac deplasmanına konuk oluyor. Saat 18.30'da başlayacak karşılaşma TVNET'ten naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Khaled Al Teris yönetecek.




#Al Nassr
#Damac
#Suudi Arabistan Pro Ligi
39 dakika önce
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CANLI | Damac-Al Nassr
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