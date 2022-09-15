CFR Cluj - DG Sivasspor (CANLI)

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, G Grubu ikinci maçında Romanya ekibi CFR Cluj'a konuk oluyor. Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 19:45'te başlayacak önemli karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'na bağlı hakem Allard Lindhout yönetecek. Lindhout'un yardımcılıklarını ise Mario Diks ve Erwin Zeinstra yapacak.

CFR Cluj - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

CFR Cluj - Sivasspor maçı, TSİ 19:45'te başlayacak. Karşılaşma TV8.5 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Sivasspor, G Grubu ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşmış ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Temsilcimizde ayrıca, sakatlıkları bulunan Hakan Arslan, Ziya Erdal, Robin Yalçın, Kader Keita, Leke James, Erdoğan Yeşilyurt ile özel izin alan Yatabare bu maçta forma giyemeyecek.

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Cluj - Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu

CFR Cluj: Scuffet, Manea, Burca, Matias, Camora, Deac, Adjei-Boateng, Muhar, Yeboah, Petrila, Janga.