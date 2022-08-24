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Trabzonspor - Kopenhag (CANLI)

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nin Kopenhag takımını ağırlıyor. Saat 22:00'da başlayacak mücadeleye kısa bir süre kala her iki takımın de muhtemel ilk 11'i netlik kazanmaya başladı. İşte karşılaşma öncesi son gelişmeler ve önemli detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı izle: Trabzonspor-Kopenhag: İlk 11ler belli oldu
Trabzonspor Kopenhag canlı maç izle

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nin Kopenhag takımını ağırlıyor. Saat 22:00'da başlayacak mücadeleye kısa bir süre kala her iki takımın de muhtemel ilk 11'i netlik kazanmaya başladı. İşte karşılaşma öncesi son gelişmeler ve önemli detaylar...

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie, yönetecek. Trabzonspor-Kopenhag maçı Exxen'de canlı yayınlanacak.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Temsilcimiz, tek farklı galip gelirse de maç uzatmalara gidecek. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazsa, tur atlayan takım penaltı atışları sonucu belli olacak.

Trabzonspor'da 5 eksik

Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan ve Anastasios Bakasetas forma giyemeyecek.

Trabzonspor, turu geçerse 2. kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek. Bordo-mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonda katıldığı grup maçlarında 10 sezon aradan sonra yeniden katılmış olacak.

İlk 11'ler belli oldu

  • Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Dorukhan, Siopis, Bardhi, Abdülkadir, Djaniny, Cornelius.

  • Kopenhag: Ryan, Ankersen, Vavro, Khotcholava, Kristansen, Zeca, Falk, Haraldsson, Lerager, Claesson, Biel.
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