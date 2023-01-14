CANLI | Konyaspor - Beşiktaş

Süper Lig'de 19. hafta müsabakasında Konyaspor ile Beşiktaş saat 16.00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Çağlar Uyarcan yapacak.

29 puanla 16. sırada bulunan Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'deki son iki mücadelesini kazanırken Konya deplasmanından da galip gelerek seriyi üç maça çıkarmak istiyor. 27 puanla 17. sırada yer alan ev sahibi Konyaspor ise Süper Lig'deki son iki maçında berabere kaldı ve Beşiktaş karşısında galibiyet için sahaya çıkacak.

Konyaspor, Beşiktaş ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanırken, Beşiktaş ise Konyaspor ile oynadığı son 14 Süper Lig maçının sadece 3'ünü kaybetti.

Konyaspor-Beşiktaş maçının 11'leri;

Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Paz, Michalak, Muhammed Demir, Bytyqi, Diouf.

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Beşiktaş: Beşiktaş'ın 11'i: Mert, Welinton, Saiss, Tayyip Talha, Rosier, Josef, Gedson, Masuaku, Redmond, Muleka, Cenk.