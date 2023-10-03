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CANLI | Manchester United-Galatasaray

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, İngiliz ekibi Manchester United'a konuk oluyor. Saat 22.00'da başlayacak olan mücadelenin canlı anlatımı, kadro bilgisi ve istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

18:52 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Manchester United-Galatasaray

Manchester United-Galatasaray

A Grubu'ndaki ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, düşler tiyatrosu olarak da adlandırılan Old Trafford'dan puan veya puanlarla çıkarak avantaj elde etme amacında olacak. Devler Ligi'ndeki ilk sınavında Bayern Münih'e 4-3'lük skorla boyun eğen Manchester United ise; seyircisi önünde kötü gidişatı tersine çevirmek istiyor. İngiltere Premıer Lig'de geride kalan 7 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Erik Ten Hag'ın öğrencileri; sahasında çıktığı son iki karşılaşmada rakiplerine boyun eğdi. Kırmızı Şeytanlar böylelikle; Premier Lig'de 1989-1990 sezonundan sonra kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 27 mücadelede 2 galibiyet alabilen Galatasaray, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Bununla birlikte sarı kırmızılı ekip, oynadığı son 20 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Manchester United muhtemel 11'i;

Onana, Dalot, Varane, Lindelöf, Amrabat, Casemiro, Mount, Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford, Höjlund

Galatasaray'ın muhtemel 11'i;

Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelinho, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.



#Manchester United
#Galatasaray
#Şampiyonlar Ligi
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