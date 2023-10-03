CANLI | Manchester United-Galatasaray

A Grubu'ndaki ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, düşler tiyatrosu olarak da adlandırılan Old Trafford'dan puan veya puanlarla çıkarak avantaj elde etme amacında olacak. Devler Ligi'ndeki ilk sınavında Bayern Münih'e 4-3'lük skorla boyun eğen Manchester United ise; seyircisi önünde kötü gidişatı tersine çevirmek istiyor. İngiltere Premıer Lig'de geride kalan 7 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Erik Ten Hag'ın öğrencileri; sahasında çıktığı son iki karşılaşmada rakiplerine boyun eğdi. Kırmızı Şeytanlar böylelikle; Premier Lig'de 1989-1990 sezonundan sonra kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.