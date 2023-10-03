CANLI | Manchester United-Galatasaray

Manchester United-Galatasaray
A Grubu'ndaki ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, düşler tiyatrosu olarak da adlandırılan Old Trafford'dan puan veya puanlarla çıkarak avantaj elde etme amacında olacak. Devler Ligi'ndeki ilk sınavında Bayern Münih'e 4-3'lük skorla boyun eğen Manchester United ise; seyircisi önünde kötü gidişatı tersine çevirmek istiyor. İngiltere Premıer Lig'de geride kalan 7 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Erik Ten Hag'ın öğrencileri; sahasında çıktığı son iki karşılaşmada rakiplerine boyun eğdi. Kırmızı Şeytanlar böylelikle; Premier Lig'de 1989-1990 sezonundan sonra kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 27 mücadelede 2 galibiyet alabilen Galatasaray, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Bununla birlikte sarı kırmızılı ekip, oynadığı son 20 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.
Onana, Dalot, Varane, Lindelöf, Amrabat, Casemiro, Mount, Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford, Höjlund
Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelinho, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.