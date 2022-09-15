Spor Rennes - Fenerbahçe (CANLI)
FUTBOL FUTBOL

Rennes - Fenerbahçe (CANLI)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fransa ekibi Rennes'e konuk oluyor. Peki Rennes - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
📺 Canlı: Rennes - Fenerbahçe: İlk 11ler belli oldu
Rennes - Fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fransa ekibi Rennes'e konuk oluyor. Peki Rennes - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

Roazhon Park'ta oynanacak Rennes - Fenerbahçe karşılaşmasını Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak.

Rennes - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Exxen'e nasıl üye olunur?

Rennes - Fenerbahçe maçı TSİ 22:00'de başlayacak. Karşılaşma Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Jorge Jesus'un öğrencileri, grubunda oynadığı ilk müsabakada Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 yenmeyi başarmıştı.Teknik direktör Bruno Genesio yönetimindeki ev sahibi Rennes ise ilk hafta AEK Larnaca'yı deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti.

Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos, Novak ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare UEFA listesine yazılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

Muhtemel ilk 11'ler

  • Rennes: Mandanda, Traore, Rodon, Theate, Meling, Majer, Ugochukwu, Bourigeaud, Sulemana, Gouiri, Terrier
  • Fenerbahçe: Altay Bayındır, Henrique, Szalai, Peres, Osayi-Samuel, Arao, Crespo, Alioski, King, Pedro, Batshuayi
Trabzonspor - Kızılyıldız

Trabzonspor - Kızılyıldız

​Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı ağırlıyor.
CFR Cluj - Sivasspor

CFR Cluj - Sivasspor

​Sivasspor, Konferans Ligi'nde Cluj'a konuk oluyor.
Formalarkayboldu

Formalar
kayboldu

​Sivasspor'un Cluj maçında giyeceği formalar havaalanında kayboldu.
Kortlara <br>veda ediyor

Kortlara
veda ediyor

​Roger Federer emeklilik kararını duyurdu.
'Beşiktaş<br>yanlış yaptı'

'Beşiktaş
yanlış yaptı'

Genç kalecinin babasından sitem dolu sözler.
'Gelmemde <br>çok etkili oldu'

'Gelmemde
çok etkili oldu'

​Lucas Torreira transfer sürecini anlattı.
Dünya yıldızlarından <br>biri geliyordu

Dünya yıldızlarından
biri geliyordu

​Süper Lig ekibinin başkanı görüşmek istediği futbolcuların isimlerini açıkladı.
Türk statüsünde <br>oynayabilecek mi?

Türk statüsünde
oynayabilecek mi?

​Galatasaray'dan Yusuf Demir hamlesi.
Liderlik aşkına

Liderlik aşkına

Fenerbahçe, Fransa deplasmanında Rennes ile karşılaşıyor.
Avrupa'da <br>siftah peşinde

Avrupa'da
siftah peşinde

​Trabzonspor, gruptaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor.
Dev talip

Dev talip

​İtalyan ekibi Ferdi için olumlu rapor verdi.
'Bir yenilgi <br>bizi sarsmaz'

'Bir yenilgi
bizi sarsmaz'

Takıma Başakşehir mağlubiyetini unutturmaya çalışıyor.
Dünya şampiyonu oldu

Dünya şampiyonu oldu

​Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.