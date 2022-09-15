Rennes - Fenerbahçe (CANLI)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fransa ekibi Rennes'e konuk oluyor. Peki Rennes - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

Roazhon Park'ta oynanacak Rennes - Fenerbahçe karşılaşmasını Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak.

Rennes - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Exxen'e nasıl üye olunur?

Rennes - Fenerbahçe maçı TSİ 22:00'de başlayacak. Karşılaşma Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Jorge Jesus'un öğrencileri, grubunda oynadığı ilk müsabakada Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 yenmeyi başarmıştı.Teknik direktör Bruno Genesio yönetimindeki ev sahibi Rennes ise ilk hafta AEK Larnaca'yı deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti.

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Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos, Novak ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare UEFA listesine yazılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Rennes: Mandanda, Traore, Rodon, Theate, Meling, Majer, Ugochukwu, Bourigeaud, Sulemana, Gouiri, Terrier