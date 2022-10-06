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Rigas FS - Başakşehir (CANLI)

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında Letonya temsilcisi Rigas FS'ye konuk oluyor. Peki Rigas - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI: Rigas FS - Başakşehir maçı hangi kanalda? İlk 11ler belli oldu
Rigas FS - Başakşehir

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında Letonya temsilcisi Rigas FS'ye konuk oluyor. Peki Rigas - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu mu? İşte detaylar...

Rigas FS - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Letonya'nın başkenti Riga'daki Skonto Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak. A Grubu'nun diğer maçında ise Hearts ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. İskoçya'daki mücadele de TSİ 22.00'de başlayacak.

İlk 11'ler

  • Rigas FS: Steinbors, Jatta, Lipuscek, Jagodinskis, Saric, Mares, Panic, Vlalukin, Simkovic, Baiano, Ilic.

  • Başakşehir: Muhammed, Ndayishimiye, Touba, Caiçara, Serdar, Aleksic, Mahmut, Deniz, Lima, Traore, Okaka.
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