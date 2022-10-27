CANLI | Sivasspor - CFR Cluj

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci hafta maçında Romanya ekibi CFR Cluj'u ağırlıyor. Grupta Sivasspor ve CFR Cluj takımlarının yedişer, Ballkani ve Slavia Prag'ın dörder puanı bulunuyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ve önemli detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Sivasspor - CFR Cluj canlı

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve 22.00'de başlayacak müsabakayı Norveç'ten Rohit Saggi yönetecek. Müsabakada Geir Isaksen ve Morten Jensen ise yardımcı hakem olarak sahada yer alacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar rövanş maçında ise deplasmanda Ballkani'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.

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G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor ve CFR Cluj takımlarının yedişer, Ballkani ve Slavia Prag'ın dörder puanı bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Charisis, Dia Saba, N'Jie, Gradel, Yatabare.

CFR Cluj: Scuffet, Manea, Kolinger, Matias, Camora, Deac, Petrila, Boateng, Muhar, Malele, Yeboah.