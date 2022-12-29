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CANLI | Sivasspor-Galatasaray

Süper Lig’in 16. haftasında lider Galatasaray, Sivasspor’a konuk oluyor. Bu maçın canlı anlatımına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI | Sivasspor-Galatasaray maçı canlı izle, kaç kaç, hangi kanalda?
Sivasspor, sarı-kırmızılıları konuk ettiği son altı mücadelenin sadece birini kaybetti.

Süper Lig’de 16. haftada Yeni Sivas 3 Eylül Stadyumu’nda Sivasspor, Galatasaray’ı konuk edecek. Saat 17.00’de başlayacak mücadele beINSPORTS1’de canlı yayınlanacak.

Erkan Özdamar’ın düdük çalacağı maçta yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ali Öğel yapacak. Mücadelenin VAR Hakemi Özgüç Türkalp olurken, AVAR’ı Bülent Birincioğlu olacak.

Sivasspor'da Max Gradel, Samba Camara ve Aaron Appindangoye sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçı kadrosunda yer almıyor.

  • Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Icardi, Kazımcan, Mathias Ross, Yunus Akgün ve cezası bulunan Torreira Sivas'a getirilmedi.

Sivasspor-Galatasaray 11’leri belli oldu

  • Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Caner, Goutas, Uğur, Keita, Ulvestad, Dia Saba, Ahmed Musa, Erdoğan, Yatabare
  • Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Gomis

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