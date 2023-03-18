Al Nassr-ABHA
Suudi Arabistan Ligi 21. hafta karşılaşmasında Ronaldo'nun takımı Al Nassr sahasında ABHA'yı konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma TVNET'ten naklen yayınlanacak.
#Al Nassr
#ABHA
#Suudi Arabistan Pro Ligi
10 dakika önce
Al Nassr-ABHA
Suudi Arabistan Ligi 21. hafta karşılaşmasında Ronaldo'nun takımı Al Nassr sahasında ABHA'yı konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma TVNET'ten naklen yayınlanacak.
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.