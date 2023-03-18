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Spor

CANLI | Al Nassr-ABHA

Suudi Arabistan Ligi 21. hafta karşılaşmasında Ronaldo'nun takımı Al Nassr sahasında ABHA'yı konuk ediyor. Karşılaşma TVNET'ten naklen yayınlanacak. Al Nassr-ABHA maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

19:10 . 18/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Al Nassr-ABHA

Al Nassr-ABHA

#Al Nassr
#ABHA
#Suudi Arabistan Pro Ligi
10 dakika önce
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