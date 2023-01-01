Suudi Arabistan Ligi'nin 14. haftasında, Ronaldo'yu transfer eden Al Nassr evinde Al İttifak'ı konuk ediyor. Karşılaşma TVNET'ten şifresiz şekilde yayınlanacak. Al Nassr-Al İttifak maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
19:53 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ronaldo ilk lig maçına çıkıyor
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 14. haftasında Ronaldo'yu transfer eden Al Nassr evinde Al İttifak'ı konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma TVNET'ten şifresiz canlı olarak ekrana gelecek.
11'ler belli oldu
Al Nassr: Al Aaqidi, Al Ghannam, Madu, Al Amri, Alawjami, Al Sulaiheem, Alkhaibari, Martinez, Talisca, Ghareeb, Ronaldo
Al İttifak: Victor, Mowalad, Tisserand, Al Mousa, Khateeb, Kuwaykibi, Hazzazi, Al-Ghamdi, Vitinho, Niakate, Quaison
#Al Nassr
#Al İttifak
#Suudi ArabistanLigi
1 saat önce
CANLI | Al Nassr-Al İttifak
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