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Antalyaspor-Beşiktaş

Antalyaspor-Beşiktaş

Haber Merkezi
14:5826/01/2025, Pazar
G: 26/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Ligin ilk yarısındaki maçta Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 mağlup etmişti.
Ligin ilk yarısındaki maçta Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 mağlup etmişti.

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Antalyaspor-Beşiktaş maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayacak olan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.


Mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Olcar olacak.

Karşılaşmada VAR’da Avusturyalı hakem Christian-Petru Ciochirca görev yapacak. AVAR’da da Onur Özütoprak yer alacak.


İlk 11'ler
Antalyaspor:
Kenan, Bahadır, Erdal, Bünyamin, Larsson, Güray, Djenepo, Kaluzinski, Van de Streek, Samudio, Veysel
Beşiktaş:
Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Semih




#Beşiktaş
#Antalyaspor
#Süper Lig

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