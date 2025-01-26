Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayacak olan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Olcar olacak.