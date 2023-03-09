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Spor

CANLI | Fiorentina-Sivasspor

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor, Fiorentina'ya konul olacak. Fiorentina-Sivasspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

20:48 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fiorentina-Sivasspor

Fiorentina-Sivasspor

UEFA Konferans Ligi G Grubu'nu lider tamamlayan Sivasspor, son 16 turu ilk maçında Fiorentina'ya konuk oluyor. İki takım arasındaki maç saat 23.00'te başlayacak.

Mücadele TV8,5'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Arnavutluk Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetecek.

Muhtemel 11'ler

FİORENTİNA: Terracciano, Dodo, Martinez, Igor, Biraghi, Amrabat, Bonaventura, Mandragora, Ikone, Gonzalez, Jovic

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Appindangoye, Uğur, Cofie, Hakan, Ulvestad, Leke James, Gradel, Caicedo


#Fiorentina
#Sivasspor
#UEFA Konferans Ligi
33 dakika önce
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