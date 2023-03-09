Fiorentina-Sivasspor
UEFA Konferans Ligi G Grubu'nu lider tamamlayan Sivasspor, son 16 turu ilk maçında Fiorentina'ya konuk oluyor. İki takım arasındaki maç saat 23.00'te başlayacak.
Mücadele TV8,5'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Arnavutluk Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetecek.
Muhtemel 11'ler
FİORENTİNA: Terracciano, Dodo, Martinez, Igor, Biraghi, Amrabat, Bonaventura, Mandragora, Ikone, Gonzalez, Jovic
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Appindangoye, Uğur, Cofie, Hakan, Ulvestad, Leke James, Gradel, Caicedo