Hearts - Başakşehir (CANLI)

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, İskoç ekibi Hearts'a konuk oluyor. Başkent Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta oynanacak mücadele, TSİ 19:45'te başlayacak. Karşılaşmayı Poloya Futbol Federasyonu'na bağlı hakem Krzysztof Jakubik yönetecek.
Hearts - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Hearts - Medipol Başakşehir maçı 8 Eylül 2022 (bugün) saat 19:45'te başlayacak. Mücadele Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8.5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. A Grubu'nun diğer maçında ise Fiorentina ile Letonya ekibi RFS karşı karşıya gelecek. İtalya'daki mücadele de TSİ 19.45'te başlayacak. Turuncu-lacivertli ekipte, UEFA listesine adı eklenen yeni transfer Bertrand Traore de teknik direktör Emre Belzöoğlu'nun görev vermesi halinde forma giyebilecek. Hearts'te ise kart cezalısı orta saha oyuncusu Jorge Grant bu mücadelede forma giyemeyecek.
Hearts'ın ilk 11'i
Gordon, Smith, Kingsley, Cochrane, Atkinson, Haring, Devlin, Halliday, Forrest, McKay, Shankland.
Başakşehir'in ilk 11'i
Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Hasan Ali, Biglia, Aleksic, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Traore, Okaka.