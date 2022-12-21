CANLI | Trabzonspor-Samsunspor

Türkiye Kupası'nda son 16 turu öncesi 5. tur karşılaşmaları oynanıyor. Bu akşam Trabzonspor, evinde Samsunspor'u konuk edecek.
A Spor'dan canlı yayınlanacak maçın hakemi Kadir Sağlam olurken, yardımcılıklarını Ekrem Kan, Ata Yıldırım yapacak.
Trabzonspor-Samsunspor kadrolar belli oldu
- Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Bartra, Eren, Doğucan, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Naci, Umut Bozok
- Samsunspor: Aykut, Şener, Osman, Alim, Zeki, Soner, Yusuf Emre, Celil, Ali Kaan, Gaetan Laura, Ahmet Sagat