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CANLI | Trabzonspor-Samsunspor

Türkiye Kupası 5. tur maçları oynanmaya devam ediyor. Bu akşam oynanacak ilk karşılaşmada Trabzonspor sahasında Samsunspor'u ağırlıyor. Bu maçın canlı anlatımına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI | Trabzonspor-Samsunspor maçı canlı izle, kaç kaç?
Canlı Anlatım: Trabzonspor-Samsunspor maçı kaç kaç?

Türkiye Kupası'nda son 16 turu öncesi 5. tur karşılaşmaları oynanıyor. Bu akşam Trabzonspor, evinde Samsunspor'u konuk edecek.

A Spor'dan canlı yayınlanacak maçın hakemi Kadir Sağlam olurken, yardımcılıklarını Ekrem Kan, Ata Yıldırım yapacak.

Trabzonspor-Samsunspor kadrolar belli oldu

  • Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Bartra, Eren, Doğucan, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Naci, Umut Bozok
  • Samsunspor: Aykut, Şener, Osman, Alim, Zeki, Soner, Yusuf Emre, Celil, Ali Kaan, Gaetan Laura, Ahmet Sagat

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