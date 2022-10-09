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CANLI: Ümraniyespor-Kayserispor

Süper Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor evinde Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. 14.30 başlayacak Ümraniyespor-Kayserispor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI: Ümraniyespor-Kayserispor maçı canlı, kaç kaç?
Canlı Anlatım: Ümraniyespor-Kayserispor

Süper Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor-Kayserispor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 14.30'da başlayacak olan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Burak Şeker yönetecek. Yardımcılıklarını Tevfik Özkoç ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın VAR'ı Emre Malok, AVAR'ı ise Bülent Birincioğlu olacak.

11'ler belli oldu

  • Ümraniyespor: Orkun, Glumac, Allyson, Serkan, Lenjani, Sackey, Kartal, Avounou, Geraldo, Onur Ayık, Umut Nayir
  • Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Gavranovic
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