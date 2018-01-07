Carlos Tevez bavulunu paralarla doldurup Arjantin'e döndü

Çin'in Shanghai Shenhua takımıyla olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Carlos Tevez, çıktığı 20 maçta tam 37.5 milyon dolar kazandı.

Çin'de geçirdiği 1 yılın ardından Boca Juniors'a serbest statüde oyuncu olarak imza atan Arjantinli yıldızın eski takımından ise yıllık 1.5 milyon dolar alacağı ifade edildi.

Özellikle Çin'de yaptığı açıklamalarla kulübünün tepkisini çeken Tevez aldığı kilolar sebebiyle de 2 kez kadro dışı bırakılmıştı.

Öte yandan Arjantin efsanesi Diego Maradona, Tevez'in Boca Juniors'a transfer oluşuyla ilgili eleştiride bulunanlara sert bir cevap verdi.

"O Çin'e gidip çuvalını dolarlarla doldurdu. Geri dönmesi muhteşem. O hain değil. Ona hain diyen 'Boca'lıların yıllık 25 milyon doları reddettiğini görmek isterim. Bunu söylemek aptallık."

🎤Çin'e transfer olarak 'dünyanın en çok kazanan' futbolcusu olan Arjantinli futbolcu Carlos Tevez, yaptığı açıklamaların ardından ülkede istenmeyen adam ilan edildi. #CarlosTevez #Shanghai #Çin Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ( Eyl 22, 2017 at 1:55öö PDT )



