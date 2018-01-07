ASYA LİGLERİ

Carlos Tevez bavulunu paralarla doldurup Arjantin'e döndü

Çin Ligi takımlarından Shanghai Shenhua ile sözleşmesi feshedilen Carlos Tevez, sadece 20 maçta dünyayı kazandı. Yıllık kazancı olan 25 milyon doları cebine koyan Arjantinli yıldız, ikinci yıldan alacağı 25 milyon doların da yarısına sahip oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Carlos Tevez, Çin'de çıktığı 20 maçın sonunda toplamda 37.5 milyon dolar kazandı.

Carlos Tevez, Çin'de çıktığı 20 maçın sonunda toplamda 37.5 milyon dolar kazandı.

Fotoğraf: Reuters

Çin'in Shanghai Shenhua takımıyla olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Carlos Tevez, çıktığı 20 maçta tam 37.5 milyon dolar kazandı.

Çin'de geçirdiği 1 yılın ardından Boca Juniors'a serbest statüde oyuncu olarak imza atan Arjantinli yıldızın eski takımından ise yıllık 1.5 milyon dolar alacağı ifade edildi.

Özellikle Çin'de yaptığı açıklamalarla kulübünün tepkisini çeken Tevez aldığı kilolar sebebiyle de 2 kez kadro dışı bırakılmıştı.

Öte yandan Arjantin efsanesi Diego Maradona, Tevez'in Boca Juniors'a transfer oluşuyla ilgili eleştiride bulunanlara sert bir cevap verdi.

  • "O Çin'e gidip çuvalını dolarlarla doldurdu. Geri dönmesi muhteşem. O hain değil. Ona hain diyen 'Boca'lıların yıllık 25 milyon doları reddettiğini görmek isterim. Bunu söylemek aptallık."


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