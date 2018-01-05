ASYA LİGLERİ

Carlos Tevez'in sözleşmesi feshedildi

Çin takımlarından Shanghai Shenhua'ya transfer olarak dünyanın en çok kazanan futbolcusu unvanını elde eden Carlos Tevez'in sözleşmesi feshedildi. Arjantinli yıldızın eski takımı Boca Juniors'a dönmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Carlos Tevez'in Shanghai Shenhua'dan önce formasını giydiği Boca Juniors'a imza atması bekleniyor.

Carlos Tevez'in Shanghai Shenhua'dan önce formasını giydiği Boca Juniors'a imza atması bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Geçtiğimiz sezon Arjantin Ligi takımı Boca Juniors'tan Çin ekibi Shanghai Shenhua'ya transfer olan Carlos Tevez, ülkesine dönüyor.

Güney Amerika basınının haberine göre Tevez'in tekrar Boca Juniors forması giymesi bekleniyor.

Çin'de dünyanın en çok kazanan futbolcusu unvanını elde eden futbolcunun 1 yılın ardından kulübü tarafından sözleşmesi feshedildi.

  • Özellikle Çin'de yaptığı açıklamalarla kulübünün tepkisini çeken Tevez aldığı kilolar sebebiyle de 2 kez kadro dışı bırakılmıştı.

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