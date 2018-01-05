Geçtiğimiz sezon Arjantin Ligi takımı Boca Juniors'tan Çin ekibi Shanghai Shenhua'ya transfer olan Carlos Tevez, ülkesine dönüyor.
Güney Amerika basınının haberine göre Tevez'in tekrar Boca Juniors forması giymesi bekleniyor.
Çin'de dünyanın en çok kazanan futbolcusu unvanını elde eden futbolcunun 1 yılın ardından kulübü tarafından sözleşmesi feshedildi.
- Özellikle Çin'de yaptığı açıklamalarla kulübünün tepkisini çeken Tevez aldığı kilolar sebebiyle de 2 kez kadro dışı bırakılmıştı.
Çin takımlarından Shanghai Shenhua'ya transfer olarak dünyanın en çok kazanan futbolcusu unvanını elde eden Carlos Tevez'in sözleşmesi feshedildi. Arjantinli yıldızın eski takımı Boca Juniors'a dönmesi bekleniyor. pic.twitter.com/8KQwQViN0F
Çin takımlarından Shanghai Shenhua'ya transfer olarak dünyanın en çok kazanan futbolcusu unvanını elde eden Carlos Tevez'in sözleşmesi feshedildi. Arjantinli yıldızın eski takımı Boca Juniors'a dönmesi bekleniyor. pic.twitter.com/8KQwQViN0F— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 5 Ocak 2018
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