Carlos Tevez'in sözleşmesi feshedildi

Geçtiğimiz sezon Arjantin Ligi takımı Boca Juniors'tan Çin ekibi Shanghai Shenhua'ya transfer olan Carlos Tevez, ülkesine dönüyor.

Güney Amerika basınının haberine göre Tevez'in tekrar Boca Juniors forması giymesi bekleniyor.

Çin'de dünyanın en çok kazanan futbolcusu unvanını elde eden futbolcunun 1 yılın ardından kulübü tarafından sözleşmesi feshedildi.

Özellikle Çin'de yaptığı açıklamalarla kulübünün tepkisini çeken Tevez aldığı kilolar sebebiyle de 2 kez kadro dışı bırakılmıştı.