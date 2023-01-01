Çaykur Rizespor Premier Lig oyuncusunu transfer etti

Jonjo Shelvey en son Nottingham Forest forması giymişti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İngiliz Jonjo Shelvey'i 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.
Resmi açıklama geldi
Resmi açıklama geldi
Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek,
"Sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki İngiliz merkez orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır."
ifadelerine yer verildi.
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23 dakika önce