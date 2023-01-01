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Spor

Çaykur Rizespor Premier Lig oyuncusunu transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Nottingham Forest oyuncusu Jonjo Shelvey'i kadrosuna kattığını açıkladı.

19:40 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Jonjo Shelvey en son Nottingham Forest forması giymişti.

Jonjo Shelvey en son Nottingham Forest forması giymişti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İngiliz Jonjo Shelvey'i 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

Resmi açıklama geldi

Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek,
"Sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki İngiliz merkez orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır."
ifadelerine yer verildi.




#Çaykur Rizespor
#Jonjo Shelvey
#Transfer
23 dakika önce
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