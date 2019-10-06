Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 1-2
SÜPER LİG

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 1-2

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Haber Merkezi Diğer
Çaykur Rizespor-Trabzonspor

Çaykur Rizespor-Trabzonspor

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Sörloth ve 90. dakikada Nwakaeme kaydetti. Rizespor'un tek golünü ise 23. dakikada Melnjak attı. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 12'ye yükseltirken, Rizespor ise 8 puanda kaldı.

  • İlk 11'ler
  • Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Diomande, Melnjak, Talbi, Abdullah, Attamah, Boldrin, Oğulcan, Samudio
  • Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth.

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