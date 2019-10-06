Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 1-2

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Sörloth ve 90. dakikada Nwakaeme kaydetti. Rizespor'un tek golünü ise 23. dakikada Melnjak attı. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 12'ye yükseltirken, Rizespor ise 8 puanda kaldı.
- İlk 11'ler
- Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Diomande, Melnjak, Talbi, Abdullah, Attamah, Boldrin, Oğulcan, Samudio
- Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth.
⏱ Karşılaşma sona erdi. Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor #TSLive pic.twitter.com/K1Ykti6B5K
⏱ Karşılaşma sona erdi. Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor #TSLive pic.twitter.com/K1Ykti6B5K— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) October 6, 2019
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