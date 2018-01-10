LA LİGA

Cedric Bakambu'dan Villarreal tarihine geçen transfer

Şenol Güneş'in Bursaspor'u çalıştırdığı dönemde dikkat çeken bir performans sergileyen ve La Liga takımlarından Villarreal'e 7.5 milyon euroya imza atan Cedric Bakambu, Çin'e transfer oldu. Beijing Guoan kulübünün Bakambu'nun bonservis bedeli için 78 milyon euro ödeme yapacağı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cedric Bakambu, Villarreal'de 105 maça çıktı ve 47 gol atma başarısı gösterdi.

​Cedric Bakambu, Villarreal'de 105 maça çıktı ve 47 gol atma başarısı gösterdi.

2014-2015 sezonunda Bursaspor forması giyen ve sergilediği performansla La Liga takımlarından Villarreal'e imza atan Cedric Bakambu, Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer oldu.

Bonservisi için 78 milyon euro ödenen Kongolu yıldız, tarihin en pahalı Afrikalı futbolcusu unvanını elde etti. Öte yandan Bakambu'nun yeni kulübünde yılda 18 milyon euro garanti ücret alacağı belirtildi.

  • Cedric Bakambu, Şenol Güneş yönetimindeki Bursaspor'da 39 maça çıkmış ve 20 gol atma başarısı göstermişti. Fransız oyuncu, Villarreal'de ise 105 maçta 47 gol attı.
Villarreal tarihinde ilk defa bir futbolcunun satışından bu denli bir para kasasına koydu. İspanyol ekibi Baily'nin Manchester United'a satışından 38 milyon euro kazanmıştı.

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Bursaspor'un eski yıldızı La Liga'yı salladı

Bir dönem Bursaspor'da da top koşturan Cedric Bakambu Villareal formasıyla hat trick yaptı. Bakambu'nun golleriyle Villareal sahasında Eibar'ı 3-0 mağlup etti.


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