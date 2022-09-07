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Chelsea'de teknik direktör Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı

İngiltere Premier Lig kulübü Chelsea, lige istediği gibi başlayamayan ve son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 1-0 kaybeden teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine son verdi.

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Haber Merkezi AA
Chelseade teknik direktör Tuchel ile yollar ayrıldı
Thomas Tuchel

Premier Lig'in 6. haftasını 6. sırada tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Dinamo Zagreb'e yenilen Chelsea'de Tuchel dönemi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Chelsea'nin yeni sahiplerinin değişim için doğru zaman olduğunu düşündükleri belirtildi ve 49 yaşındaki Alman teknik adama emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı

Ülkesinin Mainz 05 ve Borussia Dortmund, Fransa'nın da Paris Saint-Germain (PSG) takımlarını çalıştıran Tuchel, 2021'in ocak ayında Chelsea'nin başına geçmişti.

  • Tuchel yönetimindeki Chelsea, 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

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